Артистов цирка в Уфе вывели из зала в наручниках прямо во время представления

В Уфе представление цирка-шапито закончилось задержанием артистов. Циркачи покинули шатёр в наручниках и в сопровождении судебных приставов. Зрителям досмотреть шоу до конца так и не удалось.

Действия судебных приставов связаны с тем, что артисты шапито «Триумф» проигнорировали решение суда о закрытии цирка, в котором не были соблюдены правила пожарной безопасности. Решение о приостановлении работы «Триумфа» было принято ещё в середине декабря, но артисты всё равно продолжали давать представления, сообщает РИА Новости.

«В помещении есть только один выход, который служит путем эвакуации как для зрителей, так и для цирковых зверей. Если начнется пожар, трагедии в таких условиях не избежать», - объяснил представитель управления федеральных приставов Башкирии.