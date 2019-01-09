Почему власти Магнитогорска не помогут оставшейся без родных пенсионерке

Пенсионерке Лидии Волченко, которая после трагедии в Магнитогорске потеряла сестру, власти города отказали в материальной помощи, положенной родственникам погибших.

Лидия Волченко обратилась к властям Магнитогорска за материальной помощью, сообщает РИА Новости. Пенсионерка потеряла при обрушении подъезда жилого дома своего единственного родственника — 86-летнюю родную сестру Марию Лепкову. Но, как выяснилось, на финансовую компенсацию женщина претендовать не может.

«Есть распоряжение правительства России № 110 от 15 февраля 2014 года, которое устанавливает, что материальная помощь распространяется только на родителей, детей и супругов пострадавшего. Региональное законодательство дублирует его", - объяснил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Тем не менее, в администрации города заверили, что Лидия Волченко не останется без поддержки властей. В связи «с трудной жизненной ситуацией» ей будут выделены денежные средства из областного бюджета.