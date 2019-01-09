Девятилетний ребёнок погиб под колёсами автобуса на Камчатке
9 января 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Девятилетний мальчик попал под автобус в Петропавловске-Камчатском в результате дорожно-транспортного происшествия. О причинах трагедии рассказали в Госавтоинспекции.
Девятилетний ребёнок из Петропавловска-Камчатского погиб, попав под колёса маршрутного автобуса, сообщает РИА Новости. В полиции рассказали, что трагедия произошла на Индустриальной улице днём 9 января.
Со слов представителя Госавтоинспекции, ребёнок бежал по скользкой дороге, подскользнулся и упал под задние колёса проезжавшего мимо автобуса. Водитель оставался на месте происшествия до приезда сотрудников полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.