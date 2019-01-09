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Девятилетний ребёнок погиб под колёсами автобуса на Камчатке

9 января 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Девятилетний ребёнок погиб под колёсами автобуса на Камчатке
фото: pixabay.com

Девятилетний мальчик попал под автобус в Петропавловске-Камчатском в результате дорожно-транспортного происшествия. О причинах трагедии рассказали в Госавтоинспекции.

Девятилетний ребёнок из Петропавловска-Камчатского погиб, попав под колёса маршрутного автобуса, сообщает РИА Новости. В полиции рассказали, что трагедия произошла на Индустриальной улице днём 9 января.

Со слов представителя Госавтоинспекции, ребёнок бежал по скользкой дороге, подскользнулся и упал под задние колёса проезжавшего мимо автобуса. Водитель оставался на месте происшествия до приезда сотрудников полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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