Хоккеист Евгений Малкин пожертвовал четыре миллиона пострадавшим в Магнитогорске

Прославленный российский хоккеист Евгений Малкин направил в качестве помощи пострадавшим в Магнитогорске около четырёх миллионов рублей. Деньги поступили на специальный счёт для сбора пожертвований.

Об этом Малкин сообщил в разговоре с руководителями магнитогорского КХЛ «Металлург», говорится на сайте клуба. Также хоккеист рассказал, что участники «Питтсбург Пингвинз» проводят сбор средств для помощи пострадавшим от взрыва газа в жилом доме.

Магнитогорский хоккейный клуб тоже решил не оставаться в стороне. Сейчас игроки «Металлурга» заканчивают сбор денег, которые будут направлены непосредственно пострадавшим.