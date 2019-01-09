Украина анонсировала заход в Черное море кораблей НАТО во главе с нидерландским судном. Постоянно действующие группы все интенсивнее заходят в Черноморскую акваторию, пишут «Аргументы недели-Крым».

Нидерландский корабль недавно возглавил группу, которая проследует в Черное море, рассказал в интервью телеканалу «112 Украина» посол страны в НАТО Вадим ПРИСТАЙКО. Частоту вхождения кораблей в море обуславливает морская доктрина, ограничивающая тоннаж и количество военных кораблей, которые не принадлежат странам Черноморского бассейна. Также документ регламентирует и время пребывания кораблей в акватории. По словам дипломата, это основная причина, препятствующая еще большему расширению пребывания сил НАТО в Черном море.

На вопрос о возможности захода кораблей альянса в Азовское море ПРИСТАЙКО ответил неоднозначно. Ссылаясь на то, что это самое мелкое море в мире и навигация по нему дело сложное, военные суда едва ли решатся туда пойти. К тому же процедура захода туда тоже особенная. Свободный проход обеспечен лишь странам, чьи берега это море омывает, то есть России и Украине, а всем остальным нужно разрешение от этих двух государств. Российская сторона это понимает и не предоставит возможности прохода иностранным военным кораблям.

В целом процесс выходит очень сложный, а у НАТО нет причин провоцировать РФ, заверил посол. «В принципе, НАТО никого не собирается провоцировать, Россию в первую очередь», – говорит ПРИСТАЙКО.