Во время новогодних праздников Южный берег Крыма завалило снегом

Во время новогодних праздников на Южном берегу Крыма выпало такое количество снега, которое соответствует месячной норме. По информации начальника республиканского гидрометцентра Татьяны ЛЮБЕЦКОЙ, в Алуште выпало 53 миллиметра осадков, что не превышает максимальных значений, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Наибольшее количество снега выпало в горах: на Ай-Петри (71 миллиметр – 50% нормы) и Ангарском перевале (42 миллиметра)», – цитирует метеоролога «Крыминформ».

ЛЮБЕЦКАЯ отметила, что обильные осадки нужны для крымских водохранилищ. Так, Белогорское водохранилище наполнено на 69%, Чернореченское – 78%, Загорское – 76%, а Симферопольское – всего на 51%.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки снег перейдет в дождь.