Киевский суд приговорил бывшего севастопольского заммэра к 5 годам заключения

Голосеевский районный суд Киева приговорил Олега КИЗИМЕНКО, бывшего заместителя руководителя Севастопольской городской государственной администрации, к пяти годам условного заключения, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как следует из приговора суда, опубликованного на сайте единого реестра судебных решений, экс-чиновник обвинялся в госизмене, а также сотрудничестве с российскими властями.

Отметим, что КИЗИМЕНКО был задержан в прошлом году в Донецкой области. После этого суд постановил арестовать его. В решении суда указано, что обвиняемый признал свою вину в инкриминируемых преступлениях в полном объеме. При вынесении решения суд учел факт раскаяния обвиняемым. Он признал его виновным, назначил пять лет заключения, однако после этого сразу освободил КИЗИМЕНКО от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В течение года бывшему заммэра Севастополя запрещено покидать территорию Украины без согласования с уполномоченными органами. Помимо этого, экс-чиновник обязан оповещать эти же органы об изменении места проживания.