На берегу Черного моря предложили создать уникальную заповедную зону

Депутаты Заксобрания Севастополя выступили с предложением создать на берегу Черного моря уникальную заповедную зону, объединив для этого три природных объекта. Об этом рассказала Екатерина АЛТАБАЕВА, спикер Заксобрания, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Мы сформулировали такое предложение на Южно-Российской парламентской ассоциации, - цитирует слова АЛТАБАЕВОЙ ТАСС. – Наши коллеги активно принимают участие и высказывают предложения в рамках комитетов Совета Федерации и Госдумы».

По словам Екатерины АЛТАБАЕВОЙ, в настоящее время на месте будущего национального парка находятся три отдельных особо охраняемых природных территории, которые расположены рядом – это мыс Сарыч, мыс Айя и Ласпи.

Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав ГОРЕЛОВ сообщил, что национальный парк станет объектом федерального значения, что позволит повысить его охранный статус.

«Во многих местах, несмотря на наличие статуса региональных особо охраняемых территорий, сегодня все равно ведется строительство, - сообщил ГОРЕЛОВ. – Люди находят лазейки для изъятия земельных участков из границ особо охраняемой природной территории».

По словам депутата Законодательного собрания, опыт создания особой охраняемой территории у представителей региональных властей уже имеется – такой статус был присвоен урочищу Ласпи.

Отметим, что на территории всех трех зон произрастают краснокнижные виды растений и животных. Львиная доля – эндемики, то есть они обитают исключительно в этой местности и больше нигде в мире не встречаются. Как утверждают депутаты, ученые из Севастополя также всячески поддерживают идею создания национального парка.