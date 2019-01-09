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Доктор химических наук объяснил разрушения при взрывах газа в многоэтажках
9 января 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Доктор химических наук Борис Жуйков объяснил разрушительную силу взрывов газа в многоэтажных домах. Комментарий ученого приведен в заметке, выложенной в отечественной блогосфере.
Как отметил Жуйков, при открытых конфорках в небольшой кухне примерно через два часа окажется 10% метана, во всей квартире — через 6-10 часов, если нет хорошей вентиляции. Если газ будет только в кухне, выделившаяся при взрыве энергия составит около 70 МДж. Это соответствует примерно 16 кг тротила — чемодан взрывчатки.
В случае распространения газа по всей квартире будет «несколько чемоданов». Этого «больше чем достаточно, чтобы разнести все что угодно», процитировал Бориса Жуйкова блог «Эха Москвы».
31 декабря в одной из многоэтажек Магнитогорска обрушился подъезд, погибли 39 человек. Следствие считает, что причиной инцидента стал взрыв газа.
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