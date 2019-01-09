Как удалось спасти 10-месячного ребёнка из-под завалов в Магнитогорске?

Начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧС центра "Лидер" МЧС России подполковник Петр Гриценко в интервью "Российской газете" рассказал о деталях спасения 10-месячного мальчика Вани Фокина, извлечённого живым из-под завалов дома в Магнитогорске.



Он находился в самом низу пирамиды и в 26-градусный мороз выжил на второй день трагедии. По словам спасателя, ребёнку помогло то, что он был укутан в тёплое одеяло, покрыт кусками линолеума и обдувался тепловой пушкой, которую спасатели специально включали для поддержания хоть какой-то плюсовой температуры.



В очередную минуту тишины из-под завалов раздался слабый плач, и спасатели начали активно разгребать это место. Петр Гриценко пробрался между завалами и увидел лицо ребёнка. Встретившись с живым человеком взглядами, малыш успокоился и стал ждать спасения. Разбор завалов проводили вручную, чтобы не навредить ребёнку. Поза, в которой находился малыш, была благоприятной для поддержания кровообращения, голова была повернута вверх, что давало возможность дышать.



Сразу после освобождения, ребёнка отправили на лечение в Москву, а далее за его здоровьем наблюдала вся страна, и ежедневные сводки передавала сама министр здравоохранения.



