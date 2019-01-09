Сергей Лавров проведет большую пресс-конференцию на следующей неделе

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров намерен провести на следующей неделе большую пресс-конференцию по итогам деятельности дипломатии страны в прошлом году.

В МИД сегодня уточнили, что пресс-конференция состоится 16 января, начало запланировано на 11.00 по московскому времени. Как отмечает сегодня ТАСС, на мероприятие приглашаются представители не только российских, но и зарубежных средств массовой информации.

В рамках пресс-конференции Сергей Лавров ответит на наиболее актуальные вопросы, которые касаются отношений России с США, Евросоюзом и НАТО, ситуации на Украине и в Сирии, а также тем борьбы с терроризмом и кибербезопасности.