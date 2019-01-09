В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в марте

Ближайшие длинные выходные в этом году ожидают россиян с 8 по 10 марта, когда будет отмечаться Международный женский день. Об этом в среду напомнили в пресс-службе Роструда. Специалисты рассказали, как быстро прийти в себя после новогодних праздников

Эти дни в марте станут нерабочими. А вот День защитника Отечества, празднуемый 23 февраля, в 2019 году выпадет на субботу. В связи с этим выходной было решено перенести на 10 мая.

Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также службу не придется посещать с 9 по 12 мая благодаря Дню Победы.



