Специалисты рассказали, как быстро прийти в себя после новогодних праздников. После длительных каникул многим жителям России невероятно сложно перестроиться и вновь войти в обычный рабочий режим.

В последний день праздников у многих россиян возникает тоска, с которой сложно бороться. Оказывается, это во многом связано с разочарованием – после Нового года граждане массово решают начать новую жизнь, однако получается это у единиц. Чуда не происходит, вследствие чего настроение портится, передает ТАСС.

Кроме того, некоторые забывают о том, что есть "жизнь после праздников", однако каникулы заканчиваются и суровая реальность вступает в силу.

Именно поэтому во время праздничных застолий не рекомендуется позволять себе много лишнего – ни еды, ни алкоголя. Кроме того, не нужно ложиться под утро, а вставать днем. Чтобы переход в новый режим прошел безболезненно, в первые дни на работе не стоит требовать от себя слишком многого - нужно входить в ритм постепенно.