В Минтруде рассказали о повышении зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году. По его словам, с 1 октября заработная плата будет проиндексирована на 4.3 процента.

В новом году зарплаты бюджетников будут расти. Причем, как вошедших, так и не вошедших в "майские" указы президента 2012 года, рассказал министр в интервью "Российской газете".

"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе", - сказал он.

Точные сроки и размер повышения назвать нельзя: все зависит от ситуации в конкретном регионе. Но, по его словам, из бюджета на эти цели будет дополнительно выделено 100 миллиардов рублей.