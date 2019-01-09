Собянин - премьер-министр, Кириенко - мэр Москвы?

Известный журналист Андрей Караулов на своей странице в фэйсбук сделал прогноз о грядущих серьёзных кадровых перестановках.

По предположению Караулова, основанному на информации от источников в эшелонах власти, в марте произойдёт отставка правительства. Новым премьером будет назначен Сергей Собянин, а освободившийся пост мэра займёт нынешний заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.