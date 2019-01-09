Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

Утром в среду, 9 января, на территории России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Речь идет об указании Центробанка РФ о расширении тарифного коридора страхования на 20 процентов вверх и вниз.

Теперь диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составляет 2746 – 4942 рубля вместо коридора 3432 – 4118 рублей, который действовал ранее.

Как уточняет РИА "Новости" , для владельцев мотоциклов и мотороллеров верхняя граница тарифного диапазона упала на 10,9 процента. Кроме того, верхняя граница коридора снизилась для легковых автомобилей юрлиц на 5,7 процента – до 2058 – 2911 рублей. Что касается таксистов, то тарифный коридор для них расширяется в обе стороны и будет достигать от 4110 до 7399 рублей.

Отмечается, что для автомобилистов в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет КВС снизится до 0,93, то есть они получат скидку в 7 процентов.

С сегодняшнего дня также меняется процесс присвоения коэффициента бонус-малус, который базируется на страховой истории водителя. Он будет присваиваться автомобилисту один раз в год, в первый день апреля. При этом, если по состоянию на 1 апреля следующего года водитель будет располагать уже несколькими рассчитанными КБМ, то ему присвоят самый низкий из них.