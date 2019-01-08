Крымские полицейские спасли женщину, машина которой вылетела в кювет

Крымские полицейские помогли женщине-водителю, которая попала в ДТП и на некоторое время потеряла сознание. Авария произошла накануне утром в Бахчисарайском районе. Женщину, жительницу Бахчисарайского района, на автомобиле KIA занесло на обочину, в результате машина оказалась в кювете. Водитель сильно ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание, рассказали в пресс-службе МВД по Крыму, пишут «Аргументы недели-Крым».

Мимо места аварии проезжали двое полицейских, которые находились вне службы. Они остановились возле застрявшей в снегу машины и на руках вынесли пострадавшую на дорогу.

Женщину привели в чувство и оказались первую помощь, а после этого отвезли в Бахчисарайскую городскую больницу. С помощью коллег полицейские вытащили автомобиль.

Позже пострадавшая позвонила в дежурную часть и поблагодарила сотрудников органов внутренних дел за спасение.