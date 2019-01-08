Новая система стыковки кораблей к МКС успешно прошла испытания

Новая система стыковки грузовых и пилотируемых кораблей к Международной космической станции, разработанная и созданная в России, успешно прошла приемо-сдаточные испытания.

«НИИ точных приборов завершил производство и успешно провел приемо-сдаточные испытания новой цифровой аппаратуры «Курс-МКП». Это новейшая система для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей к российскому сегменту МКС», - сообщила пресс-служба «Российских космических систем».

Предполагается, что новая система «Курс-МКП» заменит на МКС ныне существующую аппаратуру «Курс-П», которая в различных модификациях используется в космической технике с 1986 года. Новая аппаратура значительно легче и в три раза экономичней по энергопотреблению, чем предыдущая система, сообщает РИА Новости.