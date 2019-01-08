Без холодной воды оказались 70 тысяч жителей Орла

Авария на трубопроводе в Орле оставила без холодной воды 703 многоквартирных дома и 70 тысяч проживающих в них горожан. Ведутся работы по восстановлению водоснабжения.

Причиной аварии стал прорыв одной из труб магистрального водопровода, сообщает РБК. Как следствие, без холодной воды оказались несколько сотен жилых домов, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. Также инцидент поставил под угрозу работу нескольких котельных.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, данная авария стала крупнейшей в системе жизнеобеспечения Орла за последние годы. «К сожалению, в жизни большого города без аварий не бывает, спасибо жителям за понимание, ситуацию держу на личном контроле», - написал Клычков у себя в Instagram.

Губернатор рассказал, что у водопровода не было кольцевой системы, а потому не оказалось возможности переключить подачу воды. «Со следующего года начнем работу, будем кольцевать, чтобы подобные ситуации решались не в режиме аварийной ситуации», - пообещал Клычков.