Самые большие опасности для России в 2019 году раскрыли аналитики

Эксперты обозначили главные опасности для Российской Федерации в наступившем году. Мнение специалистов приведено в материале, опубликованном на страницах отечественных сетевых СМИ.

По словам аналитиков, ставших собеседниками «Росбалта», одним из самых опасных сценариев в 2019-м является военный. Такой точки зрения, в частности, придерживается политолог Игорь Минтусов. Он предрек, что в новом году РФ рискует оказаться втянутой в вооруженное противостояние, связанное с Украиной. Кроме того, существует вероятность непредвиденных столкновений с государствами, которые входят в Североатлантический альянс.

Представитель Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов полагает, что наиболее очевидное негативное событие ближайшего будущего – вступление в силу новых санкций США против Москвы.

Алексей Макаркин, являющийся вице-президентом «Центра политических технологий», заявил, что, наряду с военным, опасность для России представляет сценарий, который связан с обвалом нефтяных котировок. При этом эксперт отметил, что вероятность падения цен до 30-35 долларов за баррель и сохранения их на данном уровне в течение продолжительного времени, мала.