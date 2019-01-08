Кристина Каллас объяснила, почему отделила русских от эстонцев

Лидер партии «Эстония 200» Кристина Каллас рассказала, зачем участники её движения «поделили» страну между эстонцами и русскими. Акция призвана обратить внимание на разобщённость двух наций.

Утром в понедельник жители Таллина обнаружили на одной из трамвайных остановок плакат, разделяющий павильон на две части. Одна из них предназначалась исключительно для эстонцев, а другая — для русских. Как позже стало известно, инициатором акции стала партия «Эстония 200», сообщает РИА Новости.

Деятельность партии «Эстония 200» призвана заставить людей задуматься о разобщённости русских и эстонцев, проживающих в одной стране. Лидер движения Кристина Каллас считает, что одной из проблем нынешнего эстонского общества является именно раскол между двумя народностями.

«Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?», - пояснила Каллас свою точку зрения. Также она призвала всех жителей страны жить в мире и гармонии друг с другом.

Политик принесла извинения перед всеми, кого задела данная акция. На следующий день скандальные плакаты сменили на другие - призывающие ввести совместное обучение в школах для эстонских и русских детей.