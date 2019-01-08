Патриарх Кирилл против проводимой правительством цифровизации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в недавнем телеинтервью вновь выступил против проводимой правительством России цифровизации, заклеймив гаджеты как универсальное средство контроля за человеком. Патриарх Кирилл: современные гаджеты способствуют пришествию Антихриста

С точки зрения предстоятеля Русской православной церкви, современные гаджеты хороши для человека в плане удобства, удовольствия и развлечения. Вместе с тем, они таят в себе опасность осуществления тотального контроля за человеческой личностью, считает патриарх Кирилл. Примечательно, что эту свою радикальную позицию по отношению к современным технологиям верховный иерарх РПЦ озвучивает настойчиво и последовательно в течение многих лет. известно также, что патриарх Кирилл высказывал свое мнение по этому поводу и лично президенту России Владимиру Путину. При этом патриарх Кирилл подчеркивает, что церковь не выступает против научно-технического прогресса как такового, но беспокоится о свободе человеческой личности, угроза которой нарастает пропорционально «гаджетозависимости».

Следует отметить, что заявления предстоятеля РПЦ в этом ключе выглядят оппозиционными проводимой российским правительством политики «цифровизации всей страны». И, похоже, что как-то повлиять на эту политику в сторону душеспасения патриарх не в состоянии. Зато не исключено, что такая однозначная оппозиция государственной политике повлияет на самого патриарха Кирилла. Будет неудивительно, если в ближайшие несколько лет вдруг поднимется вопрос о смене предстоятеля РПЦ, причем официальной причиной такой необходимости будет назван его возраст или состояние здоровья, отмечают эксперты Телеграм-канала «Экономика цифровой эры».