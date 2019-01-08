Какие формы протеста против местных властей изобретают в провинции

За неимением возможности выходить на площади и улицы с плакатами и недовольными речами, выражать своё мнение, что предусмотрено Конституцией, россияне изобретают новые формы протеста, заметные всем, но за которые ещё не научились привлекать к административной и тем более уголовной ответственности.



Так, в посёлке Новосемейкино Красноярского района Самарской области жители завалили вход в здание местной администрации двухметровыми сугробами снега. Как нетрудно догадаться, сельчане протестовали против плохой уборки дорог.



А в Казани, под окнами Кабинета министров Татарстана, несогласные со строительством мусоросжигательного завода в пригородном посёлке Осиново устроили тренировку с упражнениями йоги. Правда, за одинаковые футболки с протестными надписями организатора попытались задержать, но неправильно оформленные стражами порядка документы оставили его на свободе.



Протестовать можно не только ногами и всем телом, но и колёсами, что и сделал житель Сургута Никита Шостак, который в 40-градусный мороз ездит на велосипеде по городу с плакатом на спине: «Не хватило денег на автобус». Это в ответ на повышение проезда в городском общественном транспорте с 25 до 40 рублей.



Это нужно быть слепым, чтобы не увидеть недовольство людей теми или иными действиями или бездействием чиновников. Тем более, что протестующие научились устраивать яркие флеш-мобы и шоу недовольства.



