В России запретили сухой (порошковый) алкоголь

В России вступил в силу закон о запрещении порошкового алкоголя. Производство и оборот «пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта», запрещено законодательно.

28 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете производства и оборота порошкового (сухого) алкоголя в стране.

В правительстве ранее поясняли, что одним из основных рисков продажи «сухого алкоголя» является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. В результате продукция становится потенциально опасной для здоровья человека.