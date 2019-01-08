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В аэропорту "Домодедово" пассажиров 30 минут держали в рукаве перед самолётом
8 января 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
В московском аэропорту "Домодедово" сегодня пассажиров 30 минут держали в рукаве перед самолётом. Пассажирам никто из авиакомпании Gulf Air (Галф Эйр) никаких объявлений не сделал.
После того, как они около получала проторчали в рукаве, сотрудники аэропорта развернули пассажиров в аэропорт. Оказалось, что рейс авиакомпании Gulf Air отменен. Об инциденте в "Домодедово" радиостанции "Говорит Москва" рассказал москвич, у которого был приобретен билет на рейс авиакомпании Gulf Air в Бахрейн.
На сайте московского аэропорта "Домодедово" опубликовано, что 8 января были отменены рейсы Gulf Air GF 013 до Бахрейна и рейс RU 239 авиакомпании Air Bridge Cargo до Гонконга.
По словам пассажира, "весь поток народа вышел обратно". "Поскольку большинство народа из Москвы, я так понимаю, все просто поехали домой. Я специально не выхожу из зоны, я намереваюсь улететь", - рассказал мужчина.
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