Первая рабочая неделя после Нового года у россиян будет короткой. Те граждане, кто трудится на "пятидневке", выходят на работу в среду, 9 января, и работают, как обычно, до пятницы. После трехдневной работы - вновь выходные, суббота и воскресенье, 12 и 13 января.

В следующий раз россиян ожидают длинные выходные в марте по случаю празднования Международного женского дня. Отдых продлится три дня – с 8 по 10 марта.

23 февраля - День защитника Отечества в 2019 году приходится на субботу. Удлиненных выходных не будет. Правительством было принято решение о переносе выходного дня на 10 мая.