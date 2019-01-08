18-летняя девушка бежала из Саудовской Аравии, ООН ищет ей убежище

ООН ищет страну, которая даст убежище 18-летней девушке из Саудовской Аравии, бежавшей от своей семьи из-за попытки насильно выдать ее замуж. Девушка сейчас находится в Таиланде.

В понедельник, 7 января, к властям Таиланда обратился Фил Робертсон, региональный представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch. По его словам, девушка бежала от домашнего насилия, и боится за свою безопасность в случае насильственного возвращения на родину, - передает РИА Новости.

В Бангкоке иммиграционная полиция начала переговоры с посольством Саудовской Аравии. Дипломаты королевства заявили, что отец девушки готов прибыть в Бангкок, чтобы лично увезти дочь домой, сообщает "Кхао Сот". Сотрудники иммиграционной полиции попытались осуществить депортацию девушки, но она забаррикадировалась в номере отеля в транзитной зоне и отказывается возвращаться.

Теперь в течение пяти дней сотрудники ООН должны найти страну, которая будет готова предоставить беглянке постоянное убежище.