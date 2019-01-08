Какую купюру чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России
8 января 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России) рассказали, какую купюру чаще всего подделывают фальшивомонетчики в нашей стране. По данным МВД, за девять месяцев 2018 года было изъято более 29,7 тысяч поддельных монет и купюр России и других стран.
Чаще всего фальшивомонетчики в 2018 году подделывали купюры номиналом пять тысяч рублей, - передает RT.
Большинство преступлений по статье 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ) («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») было зарегистрировано в Москве и Московской области, - передает ТАСС.