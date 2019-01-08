Останки основателя Москвы киевского князя Юрия Долгорукого до сих пор не захоронены и находятся в Киеве. Попытки получить их для захоронения в российской столице не увенчались успехом в 90-х годах прошлого века. А уж сегодня и подавно вряд ли это удастся.



Могила князя находилась в Киево-Печерской лавре, в 90-х годах её разрыли и доказали, что останки принадлежат именно Юрию Долгорукому. Его саркофаг отличался своим убранством и роскошью, а захоронить его обратно - со всеми полагающимися почестями, - денег не хватило.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, с тех пор кости валяются в Институте антропологии в Киеве в неохраняемой комнате на третьем этаже, в большой картонной коробке, на четвертой полке. По сути - в чулане. Берцовая кость, по слухам, уже украдена.



По словам Караулова, директор Института археологии академик Пётр Толочко от него и узнал, что величественные останки перевезли в его институт, удивился, стал обзванивать сотрудников, и убедился. Всё это зафиксировано в программе "Момент истины".



Мэр Москвы Юрий Лужков пытался узнать, на каких условиях Украина готова передать Москве останки Долгорукого. Тогдашний министр культуры Украины предложил обмен на останки Довженко. На такой бартер Лужков не согласился.



"Так и валяется князь в картонной коробке, и никому нет дела до его костей. Тем более, Москву основал. Вражеский город. А, может, они его в наказание не хоронят?", - задаётся вопросом Караулов.



