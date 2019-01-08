В Челябинске на ребенка в парке имени Гагарина напал волк. В сети обсуждают видео, как зверь схватил лежащего на земле ребенка за ногу, и сразу подбежала его мама и оттащила хищника за ошейник.

Родители мальчика после нападения на сына волка к медикам и в полицию не обращались. Владелец волка гуляет со зверем в этом парке каждый день, и тысячи детей к нему подходят, - сообщает "URA.RU". По словам хозяина хищника, "это зоотерапия". Сергей Панасенко назвал себя психологом и рассказал, что раньше работал с проблемными детьми, потом стали обращаться и родители с обычными детьми. "Нужно избавляться от своих страхов", - считает хозяин волка.