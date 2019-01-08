В Магнитогорске при разборе завалов дома рабочие обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске при разборе завалов дома №164 по проспекту Карла Маркса рабочими были найдены ценные вещи. Магнитогорская городская администрация опубликовала объявление на своей сайте и сообщила, что по вопросам и правилам получения ценных вещей "необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел".

Трагические события в Магнитогорске: пять вопросов без ответа

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Трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря. Взрыв газа в жилом доме унес жизни десятков людей. Погибли 39 человек. 7 января прошли похороны, похоронили всех жертв обрушения дома. Сегодня, 8 января, - девятый день с момента трагедии. В Магнитогорске в кафедральном соборе Вознесения Христова началась Божественная литургия и панихида по погибшим. Богослужение возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Позже на месте трагедии священнослужители совершат заупокойную литию.

Пострадавший малыш Ваня Фокин, которого достали из-под завалов через сутки, находится на лечении в Москве.

Президент РФ Владимир Путин приезжал в Магнитогорск, он выразил соболезнования семьям погибших.