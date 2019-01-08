По прогнозу синоптиков, сильные морозы надвигаются на Центральную Россию и Поволжье. Похолодание ожидается во Владимирской, Костромской, Орловской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.

Морозно будет в Нижегородской и Ярославской областях. В гидрометцентрах в Центральном и Приволжском федеральных округах прогнозируют, что температура воздуха в этих областях опустится в ближайшие двое суток ниже нормы. Местами ожидается мороз до минус 27 градусов, - передает РИА Новости.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Среднем Поволжье минувшей ночью опускалась до минус 28 градусов.

В Самарской области самый сильный мороз был в Большой Глушице - минус 27,5 градуса, в Самаре ночью было до минус 23 градусов.

Температура в Саратовской области опускалась до минус 28 в Пугачеве.

30-градусные морозы ожидаются в Республике Коми, в заполярном городе Воркута и приполярной Инте.

В Крыму прогнозируется сильный мокрый снег и туман, температура воздуха около нуля градусов. Режим повышенной готовности введен также в Сочи. Там ожидаются усиление ветра, сильные осадки и гололедица.

В Москве сегодня утром - минус 9 градусов. Самым холодным днем называют среду. Ночью подморозит до минус 15, дневная температура воздуха завтра в столице составит до минус 13 градусов. В Подмосковье - холоднее.