Евгений Миронов высказался о поступке Игоря Верника

Недавно "Аргументы недели" писали о том, как актёр и телеведуший решил проехаться по пешеходному Камергерскому переулку в центре столицы. Заезд Верник совершил на внедорожнике под предостерегающие крики охраны, которые пытались разогнать толпу криками "Пропустите, Верник едет!".

Евгений Миронов, продюсер, режиссер и народный артист России решил поддержать товарища.

"Люди, откуда в вас столько злости, агрессии, ненависти? Почему не разобравшись в ситуации вы позволяете себе унижать и оскорблять человека? Неужели вам не стыдно?

Игорь ничего не нарушал, этот заезд на пешеходную зону перед МХТ им. Чехова официально разрешён, и им пользуются ежедневно артисты театра. Я неоднократно въезжал в МХТ таким же способом, и это вопрос скорее к транспортным властям, а не к Вернику. Игорь — порядочный и интеллигентный человек, на протяжении 10 лет являясь учредителем благотворительного фонда «Артист», помог тысячам своим старшим коллегам, ветеранам театра и кино. Но вам даже лень узнать про человека", - пишет сайт "Эхо Москвы".