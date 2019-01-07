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Евгений Миронов высказался о поступке Игоря Верника

7 января 2019, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Миронов высказался о поступке Игоря Верника

Недавно "Аргументы недели"  писали  о том, как актёр и телеведуший решил проехаться по пешеходному Камергерскому переулку в центре столицы. Заезд Верник совершил на  внедорожнике под предостерегающие крики охраны, которые  пытались разогнать толпу криками "Пропустите, Верник едет!".

Евгений Миронов, продюсер, режиссер и  народный артист России  решил поддержать товарища. 

"Люди, откуда в вас столько злости, агрессии, ненависти? Почему не разобравшись в ситуации вы позволяете себе унижать и оскорблять человека? Неужели вам не стыдно?

Игорь ничего не нарушал, этот заезд на пешеходную зону перед МХТ им. Чехова официально разрешён, и им пользуются ежедневно артисты театра. Я неоднократно въезжал в МХТ таким же способом, и это вопрос скорее к транспортным властям, а не к Вернику. Игорь — порядочный и интеллигентный человек, на протяжении 10 лет являясь учредителем благотворительного фонда «Артист», помог тысячам своим старшим коллегам, ветеранам театра и кино. Но вам даже лень узнать про человека", - пишет сайт "Эхо Москвы".

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