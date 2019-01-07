В районе мыса «Фонарь» под Керчью обнаружена стихийная свалка мусора из ракушек

Остается только гадать – то ли это остатки кухонного производства, то ли ставшие ненужными строительные материалы. Большую кучу ракушек обнаружил случайный прохожий в районе мыса «Фонарь» (паромная переправа), пишут «Аргументы недели-Керчь»

Судя по количеству мусора, его привезли в самосвале размеров «Камаза» и высыпали, где посчитали удобным. Помимо рапанов в куче много больших строительных мешков, в которые, вероятно, раковины и были упакованы, но при падении упаковка разорвалась.

В комментариях к опубликованному видео зрители предполагают, что это, либо отходы какого-то общепита, либо невостребованный строительный материал – ракушки добавляют при изготовлении цементных растворов вместо щебенки.

Но в любом случае все отмечают что стихийная свалка – это безобразие.