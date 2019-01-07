Патриарх Кирилл: современные гаджеты способствуют пришествию Антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не впадать в полную зависимость от современных гаджетов, сравнив их с алкоголем и наркотиками, и назвав игрушкой дьявола.

Различные гаджеты хороши с точки зрения удобства, но таят в себе опасность: могут появиться средства контроля информации из одной точки, что является признаком пришествия Антихриста.

Такая точка зрения прозвучала в эфире телеканала "Россия 1": "Кто-то может точно знать, где вы находитесь, чем вы интересуетесь, чего вы опасаетесь", - пояснил патриарх в своем интервью.

"Вы представляете, какая власть будет сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире?" - спросил патриарх, подразумевая использование этих данных.

По его словам, на сегодняшний день электронные устройства пытаются заменить богатство личного общения. И эта печальная тенденция неизбежно ведет к дегуманизации человеческой личности.