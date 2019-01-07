Благочинный вмешался в скандал с недопуском верующих на Рождество в Севастополе

О самой ситуации на страничках АН уже сообщалось. Около сотни верующих не были допущены на праздничную службу.

«К сожалению, действительно вчера вечером многие люди не смогли попасть в Свято-Владимирский собор, хотя в это время здесь шла служба, шла исповедь», — пояснил корреспонденту АН Сергий Халюта: «Мы ведем диалог с дирекцией заповедника, мы ведем диалог с Минкультом для того, чтобы севастопольцы могли беспрепятственно приходить в храм божий».

Благочинный обратился к представителям светских властей с просьбой не препятствовать людям «приходить к богу» и напомнил о роли веры: «Для приходящих людей это есть царство небесное. Ибо они молятся о том, чтобы господь даровал мир на нашей земле, чтобы даровал согласие нашей земле».