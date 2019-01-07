Зачем чиновнику золотой унитаз?

В сети появились ироничные комментарии по поводу того, что волгоградский губернатор Бочаров заказал себе туалет за 4 млн рублей. Об этом пишет блогер Pasha Bite на сайте "Эхо Москвы".



По примеру Алексея Навального и ФБК теперь все, кому не лень, не дают спокойно жить чиновникам. Даже несчастный унитаз нельзя тайно купить за бюджетные деньги. Как пишет блогер, сколько бы ни стоил этот унитаз - хоть 4 миллиона, хоть 4 миллиарда, главное ведь не в цене, а в том, чем его наполнять! Чиновники стараются переварить крабы, фуа-гра, лосось, осетра, мраморное мясо, контрабандно завезённые швейцарские сыры, а что может выдавить из себя простолюдин? Пальмовое масло и полуфабрикаты? Как говорится, не смешите мой унитаз!



Желудочно-кишечные старания чиновников того и гляди посыпятся нам на головы золотым дождём сквозь дорогие унитазы. А вы говорите, коммуналку подняли и мусор некуда вывозить...



