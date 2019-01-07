В СИЗО украинские моряки ходили в тюремной робе и ватниках

С момента задержания украинские моряки, задержанные в Керчи, ходили в выданной черной тюремной робе и ватниках. Согласно правил, действующих в следственных изоляторах, одежду, в которой подозреваемые прибыли в СИЗО, у них забирают для проведения ее дезинфекции, пишут «Аргументы недели-Крым».

Однако правила эти применяются не ко всем – большинство арестованных продолжают носить то, в чем были задержаны или переодеваются в присланное с воли.

Адвокат капитана судна «Бердянск» Романа МОКРЯКА рассказал, что его подзащитному выдали спец одежду. «Он в тюремной робе и ватнике был», - сообщил защитник.

«Сейчас, насколько мне известно, Роману уже отдали гражданскую одежду», - поделился имеющейся у него информацией адвокат.

Информацию о дополнительных деталях дела источник рассказывать отказался, сославшись на подписку о неразглашении хода расследования, которую с него взяли.