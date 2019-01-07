"Херсонес Таврический" не пустил на службу верующих в Свято-Владимирский собор

Ссылаясь на необходимость упорядочения мероприятия, мирские службы ввели свои правила в праздничное богослужение, пишут «Аргументы недели-Крым».

Охрана музея-заповедника «Херсонес Таврический», на территории которого располагается Свято-Владимирский собор, не пустила на вечернюю службу, проходившую накануне Рождества, около 100 верующих.

Об этом сообщили в Севастопольском благочинии Русской православной церкви.

В пресс-службе «Херсонеса» в свою очередь пояснили, что время для вечернего посещения храма якобы оговаривалось заранее, и по этой причине на службу не попали только те люди, которые опоздали. Как оказалось, службы в храме проходят с 16:00 до 17:30, и в 17:30 допуск людей на территорию прекращается.

В пресс-службе Севастопольского благочиния ТАСС пояснили, что некоторые прихожане попросту не успели к началу службы в 16 часов и пришли немного позже, однако к храму им пройти не дали, предложив посетить богослужение, которое начнется в десять вечера. В итоге, около ста человек не смогли попасть на службу в желаемое время.