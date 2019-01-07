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Пять самых нелепых причин отказа женщин от интимной близости выявил опрос
7 января 2019, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Перечислены пять самых нелепых причин отказа женщин от интимной близости. Заметка, посвященная данной теме, появилась на страницах «СПИД-инфо».
Как пишет издание, среди мужчин и женщин по всему миру провели любопытный опрос. Для представителей сильного пола вопрос звучал так: «Какие причины называют ваши партнерши, аргументируя отказ от занятий любовью?». Дам тоже попросили честно ответить, что заставляет их говорить «нет».
В итоге был сформирован ТОП-5 самых нелепых причин. Он выглядит так:
1. восстановившаяся девственность;
2. запись на прием к гинекологу;
3. тошнота;
4. отсутствие маникюра и/или педикюра;
5. сильный запор.
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