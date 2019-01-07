Пять самых нелепых причин отказа женщин от интимной близости выявил опрос

Перечислены пять самых нелепых причин отказа женщин от интимной близости. Заметка, посвященная данной теме, появилась на страницах «СПИД-инфо».

Как пишет издание, среди мужчин и женщин по всему миру провели любопытный опрос. Для представителей сильного пола вопрос звучал так: «Какие причины называют ваши партнерши, аргументируя отказ от занятий любовью?». Дам тоже попросили честно ответить, что заставляет их говорить «нет».

В итоге был сформирован ТОП-5 самых нелепых причин. Он выглядит так:

1. восстановившаяся девственность;

2. запись на прием к гинекологу;

3. тошнота;

4. отсутствие маникюра и/или педикюра;

5. сильный запор.