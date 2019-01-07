В Госдуме оценили идею удвоить МРОТ

Предложение увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей нашло понимание в профильном комитете Госдумы. Однако, нашлись нюансы, на которые обратил внимание глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Повысить размер минимальной оплаты труда в России до 25 тысяч рублей, безусловно, необходимо. А после - нужно переходить на другую методику подсчета потребительской корзины россиян, заявил Нилов.

"Полностью согласен. Это нужно делать", - сообщил политик РИА Новости. Однако на данный момент, по его словам, подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять.

Напомним, ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что организация настаивает на расширении корзины и МРОТ до размера минимального потребительского бюджета.