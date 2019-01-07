Было ли в Советском Союзе бесплатное жилье?

Блогер Илья Варламов разоблачил «миф о советском бесплатном жилье». Соответствующий пост Варламов разместил в своем «Живом Журнале».

Когда люди, ностальгирующие по СССР, рассказывают, что в той стране жилье раздавали безвозмездно, они забывают упомянуть, что квартиры жильцам не принадлежали, написал блогер. Недвижимость нельзя было продать или унаследовать, потому что его настоящим хозяином было государство.

Согласно точке зрения Ильи Варламова, жилье в руках власти превращалось в эффективное средство борьбы со строптивыми гражданами. Любого человека, который плохо трудился или был чем-то недоволен, могли уволить с выселением из ведомственных помещений.

Также автор поста отметил, что формально бесплатные квартиры многократно оплачивались низким уровнем жизни советских граждан и низким качеством жилья.