Давка за новогодними подарками в Курске испортила партийную сказку

3 и 5 января в Курске во время раздачи бесплатных праздничных новогодних подарков от местного отделения партии ЛДПР произошли страшные столпотворения с осадой партийных газелей.



Курский телеканал Media City опубликовал видео происходивших событий, которое при просмотре вызывает неловкость. Документальная хроника блокадного Ленинграда не видела таких "боевых действий". Нелегко даётся курянам сладкая жизнь, которую хотели подсластить на праздники либерал-демократы. На кадрах видно как получившие подарки люди высказывают организаторам негодование. Хоть и бесплатно, но настроение испорчено. И благодарность электората партия вряд ли получит.



Возможно, идея была благородная и хорошая, но нельзя забывать начало царствия Николая II, когда на Ходынском поле в Москве в давке за угощениями и пожертвованиями полегло насмерть много простого люда. Слава Богу, в Курске обошлось без жертв.



