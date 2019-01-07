Роман Мокряк, капитан украинского буксира, не собирается давать показания

Адвокат Романа МОКРЯКА, арестованного 25 ноября 2018 года в Керченском проливе рассказал о позиции подзащитного, пишут «Аргументы недели-Крым».

МОКРЯК высказал адвокату свою линию дальнейшего поведения – он намерен требовать освобождения своих подчиненных – моряков с его корабля, задержанных вместе с ним – и лишь после этого будет отвечать на вопросы следствия.

«Если у россиян есть какие-то вопросы к моим подчиненным матросам, к моему экипажу, прежде чем их освободят я не буду давать никаких показаний, потому что капитан на судне я, все решения принимаю я», - привел слова МОКРЯКА адвокат.

Роман МОКРЯК свою службу в военно-морских силах Украины начал в Севастополе, на подводной лодке «Запорожье». После присоединения Крыма к России переехал в Украину, где командовал ракетным катером «Прилуки». В 2016-ом стал командиром бронекатера «Бердянск».

Напомним, что 25 ноября 2018 года три украинских военных судна – «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - были задержаны в районе Керченского пролива. Позже суд утвердил постановление о взятии экипажей под стражу – их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России.