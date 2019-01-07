Пять сценариев «уничтожения России» в 2019 году смоделировали зарубежные ученые

Ученые, работающие в Великобритании, смоделировали сценарии «уничтожения России» в наступившем году. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

В заметке, опубликованной wek.ru, идет речь о пяти негативных вариантах для РФ. Первый из них – ядерная война с США. В этом случае гибель ждет не только Россию, но и все живое на Земле.

Второй сценарий основывается на прогнозе последствий таяния арктических льдов. Отмечается, что РФ находится в зоне наивысшего риска из-за своей рекордно протяженной морской границы.

Кроме того, опасность для России якобы исходит от планеты Нибиру, существование которой не доказано официальной наукой, и Йеллоустонского вулкана. Не исключено, что последний проснется в 2019 году.

Последним в процитированной публикации рассматривается сценарий войны Украины и РФ, которую спровоцирует Киев. Как полагают британские исследователи, противника Москвы должны поддержать страны Запада, это приведет к перерастанию конфликта в Третью мировую.