В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. В нашей огромной России праздничные службы уже прошли на Дальнем Востоке. Главная Рождественская служба прошла в Кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске -Камчатском. Рождественские традиции на Руси

Новый митрополит Владивостокский и Приморский Владимир отслужил рождественский молебен на центральной площади Владивостока. Божественная литургия в Южно-Сахалинске длилась почти три часа.

В центральных российских регионах верующие сейчас собираются на торжественную ночную службу, где вспоминают события двухтысячелетней давности – рождение Иисуса в городе Вифлееме, появление необычной звезды на Востоке, которая привела трех волхвов поклониться новорожденному Спасителю. Причем, в евангельском рассказе подчеркивается, что Христос – Царь мира, явился людям не во дворце или в царских палатах, но в скромном вертепе – пещере, где держали домашний скот. В яслях рожденный Иисус является символом смирения, а также доказательством того, что Бог пришел в мир не для того, чтобы править, но для того, чтобы спасти человечество. Как сказал святой Ириней Лионский, Бог стал человеком для того, чтобы человек смог стать богом. И вот уже две тысячи лет Церковь в разных формах повторяет эти слова, чтобы выразить сущность христианства.

В дореволюционной России Рождество считалось главным детским праздником – именно к этому дню наряжали елку, разучивали рождественские песни и колядки. По сей день Рождество является любимым праздником детворы всего христианского мира.

Традиции празднования Рождества отличаются в разных странах. В России укоренилась традиция Рождественского вертепа, который часто делают своими руками и устанавливают в домах, в храмах, на площадях города.