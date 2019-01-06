Проректор по инновационной деятельности Томского государственного университета Константин Олегович Беляков стал одним из добровольцев, вжививших себе под кожу электронный чип.

Девайс объединяет в себе банковскую карту, пропуск сотрудника университета и проездной "Тройка", сообщает Мир24. Чип имеет цилиндрическую форму и составляет 4 мм в длину и 1,5 мм в диаметре. Всего в рамках эксперимента будет вживлено десять подобных чипов, изготовлением которых по заказу ТГУ занимается одна из подмосковных компаний.

Помимо этой разработки, сотрудники Томского государственного университета трудятся над созданием универсального идентификатора, Который сможет заменить собой ключи и некоторые документы.