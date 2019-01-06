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Рождественские традиции на Руси
6 января 2019, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
7 января отмечается православное Рождество. В этот день верующие празднуют день рождения Иисуса Христа. Христианский праздник на протяжении многих лет отмечается и в нашей стране и имеет свои традиции.
Традиционно в России вся рождественская атрибутика была связана с христианской тематикой. Ель украшалась игрушками в виде ангелов и пастухов, а звёзды и свечи символизировали Вифлеемскую звезду, указывающую путь волхвам. И подарки дарились не просто так, а как напоминание о дарах волхвов младенцу Иисусу. Праздничный стол непременно украшали 12 блюд - по количеству святых апостолов.
Предвкушение Рождества усиливает строгий пост, предшествующий празднику. На протяжении сорока дней христиане отказывают себе в животной пище, чтобы душой и телом очиститься к светлому празднику. Последний день поста - сочельник - особенно суров. В этот день запрещается есть до появления на небе первой вечерней звезды. В канун Рождества в церквях служат вечернюю службу, после которой следует всенощное бдение и праздничная литургия. В конце службы на середину храма выносят зажженную свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.
Со дня Рождества и до Крещения Господня длятся святки. В народе принято эти дни проводить в весёлых гуляньях, устраивать представления, гадать и колядовать - ходить по домам и исполнять традиционные песни.
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