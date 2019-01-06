Полтора килограмма наркотиков нашли в снегу на месте ДТП

После ДТП в окрестностях Саратова сотрудники ГИБДД обнаружили в сугробе более полутора килограммов наркотической смеси, в состав которой входит героин. Подозреваемым грозит лишение свободы.

На месте столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград сотрудники ГИБДД обнаружили два пакета с наркотиками общим веслом более 1,5 килограммов, сообщает РИА Новости. По словам очевидца, пакеты выбросил в сугроб один из пострадавших в ДТП.

"Со слов водителя грузовика, неизвестный, предположительно, водитель легковушки, при оказании первой медицинской помощи пассажиру сорвал с его пояса два полиэтиленовых пакета и выкинул их в снег", - сообщили в пресс-службе. Находкой оказались два пакета с наркотической смесью, в состав которой входит героин.

Водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.