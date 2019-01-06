Как роботохирургия помогает бороться с миомой матки

Весной минувшего года в Пензенском Центре доклинических исследований робот-хирург, созданный российскими специалистами, сделал свою первую операцию: свинье Розе была успешно удалена миома матки. Через некоторое время Роза смогла забеременеть и родить шестерых поросят.

Роботохирургия — новое направление в медицине, которое пришло на смену открытым операциям и лапароскопии. Она относится к малоинвазивным вмешательствам, доступ инструментов к органам происходит через разрезы небольшого размера.

Врачи не случайно выбрали свинью для испытания новой хирургической установки. Строение внутренних органов этого животного наиболее схоже с человеческим.